لبنان | جمع تبرعات في فرنسا لمساعدة لبنان في أزمته

ولفت البيان إلى أن “الأموال ستذهب لأطراف محلية موجودة أصلاً على الأرض، بهدف دعم الأنشطة الاجتماعية والاجتماعية النفسية بشكل أولوي، فضلاً عن عمليات الانعاش الاقتصادي والإسكان”.

وأعلنت منظمة “أس أو إس كريتيان دوريان” غير الحكومية “الانضمام إلى عمليات الإغاثة” وتقديم دعمها المالي لمستشفى الكرنتينا في بيروت “بهدف المساعدة على إعادة تأهيله وشراء معدات طارئة”.

بالإضافة إلى العديد من المؤسسات غير الحكومية كالصليب الأحمر والإغاثة الشعبية، التي استطاعت جمع 100 ألف دولار حتى الساعة، وتأتي هذه المساعدات إلى جانب المساعدات الفرنسية الرسمية التي وصلت البارحة، وستصل أخرى غدا، وتعتبر فرنسا من أولى الدول التي سارعت لإنقاذ لبنان في كارثته.

كما وعد ماكرون اليوم في زيارته القصيرة إلى لبنان أن سيترجم دعمه للبنان في استمرارية المساعدات، وقوفا إلى جانب الشعب اللبناني.