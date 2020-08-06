كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 05:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكد نقيب المحامين ملحم خلف لـ”صوت بيروت انترناشونال” أنه “لا احد مسؤول عن وطننا اكثر منا، انما اليوم بالوضع القائم هناك اصدقاء للبنان يأتون للتعبير عن تضامنهم، هذه الصداقات عزيزة علينا، انما المسؤولية تقع على عاتقنا لكي نستطيع التضامن والتكاتف اكثر، وان نكون على قدر المسؤولية التي هي ضد كل انواع الفساد واللامسؤولية وكل الامور التي يعرفها الجميع”. وعن الرقابة على التحقيقات اجاب خلف من امام السفارة الفرنسية ” نحن لا نشكك بالقضاء، وقد تقدمنا بشكوى امامه، مطالبين بتشكيل لجنة من خبراء محليين ودوليين واليوم علمنا ان المدعي العام التمييزي كلف 7 خبراء اجانب”، واضاف “نحن مع الناس وحقوقهم والمؤسسات وليس السلطة، نحن مشروع وطن”، مشدداً على ان الثورة لكل لبنان وليس لفئة واحدة، رافضاً الرد على سؤال فيما ان كان يعتقد ان لـ”حزب الله” علاقة بالانفجار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلف لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تقدمنا بشكوى أمام القضاء لتشكيل لجنة خبراء محليين ودوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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