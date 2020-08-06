لبنان | ابو شرف يناشد ماكرون تقديم الدعم المباشر إلى القطاع الطبي

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وأشار أبو شرف ان “النقابات المعنية: الاطباء، والمستشفيات، والممرضات والممرضون، مستعدة لتحمل جزء من مسؤولية اعادة اعمار القطاع الصحي وتصويب الحال والوضع في المجال الطبي والاستشفائي والتمريضي، وإلا فالمشكلة كبيرة وتتفاقم، والاطباء والممرضات والممرضون يهاجرون طلبا للقمة العيش، والمستشفيات على وشك ان تقفل لأنه لم يعد في استطاعتها الصمود والاستمرار”.
وتمنى على الرئيس الفرنسي “المساهمة في التحقيق في الكارثة التي حلت بلبنان عموما وبيروت خصوصا، لجلاء الحقيقة”.
وقال: “لقد فقد الشعب اللبناني ثقته بالسياسيين اللبنانيين الذين اوصلوه الى هذا الدرك من الفساد والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي. ساعدنا على النهوض بعدما اصبحنا بلدا صادره سياسيوه شرقا وغربا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.