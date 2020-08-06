لبنان | وزير الصحة: المستشفى الميداني جاهز لاستقبال الجرحى والمرضى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 05:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف حسن المستشفى جاهز لاستقبال ومساعدة جرحى الانفجار وحالات مرضية اخرى ويتضمن هذا المستشفى مختبرا وستتم مساعدتنا لتشخيص كورونا وهناك اتفاق على انتقاء الحالات المعقدة. وشدد حسن على ان “عدد من السفارات ووزراء الصحة العرب والأوروبيين اتصلوا ومدوا يد المساعدة للبنان وبدأ منذ الأمس وصول طائرات تحمل مساعدات من تركيا والكويت وايران وقطر وفرنسا ويتم التنسيق بين وزارة الصحة والجيش اللبناني، وسيتم توزيع المستشفيات الميدانية في كل بيروت لتسهيل وصول الجرحى وتأمين الطبابة اللازمة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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