لبنان | الامن العام وراشيا الوادي شيعا المؤهل الشهيد قيصر ابو مرهج

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وترأس الصلاة لراحة نفسه في كنيسة السيدة – راشيا متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس الكفوري.
وألقى ممثل اللواء ابراهيم كلمة تحدث فيها عن “تضحيات الشهيد ومناقبيته ومسيرته المشرقة خلال خدمته العسكرية، ونال اوسمة عدة منحه اياها المدير العام للامن العام اللواء ابراهيم”.
وقدمت ثلة من عناصر الامن العام التحية العسكرية للشهيد على وقع النشيد الوطني، ثم ووري في الثرى في جبانة البلدة.
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