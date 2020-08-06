لبنان | الجيش نعى العميد الركن المتقاعد الشهيد جهاد عمر

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– من مواليد: 10/12/1958 شحيم – الشوف.
– تطوع في الجيش بتاريخ 22/9/1980، رقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6/5/1983 ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/2011.
– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
– تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
– متأهل وله 4 أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 6/8/2020 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى بلدة شحيم – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 17.00 في منزله الكائن في حي الشميس، ويوارى الثرى في جبانة جبل سويد في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
شقيق الفقيد أحمد:608134 / 70
ابنة الفقيد كارين: 808085 / 71
إبن الفقيد محمد: 810018 / 71″.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.