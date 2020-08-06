لبنان | ماكرون من بعبدا: سنساعد لبنان وآمل ان تحصل التحقيقات بطريقة شفافة

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وأضاف “سنعمل على تنظيم المساعدة الدولية بشكل فوري لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المالية، مشيرا إلى الغموض الذي يلف النظام المصرفي وإلى ضرورة تدقيق الحسابات المصرفية، داعيا إلى تطبيق الإصلاحات ومعالجة الأزمات لا سيما الكهرباء”
وقال ماكرون “لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية وآمل ان تحصل التحقيقات بطريقة شفافة وتفسّر اسباب هذا الانفجار”.
وأشار ماكرون تعليقا على زيارته للمناطق المتضررة” لمست الغضب الموجود في شوارع لبنان”.وختم تصريحه قائلا “سنقدم المساعدة للبنان”.
. ويتوجه الرئيس الفرنسي الآن إلى قصر الصنوبر للقاء الكتل السياسية على اختلافهم وسيلتقي ممثلين عن المجتمع المدني وكتاب ومثقفين ونخب ثم سيعقد مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.