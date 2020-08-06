لبنان | بلدية ميس الجبل: تسجيل اصابتين جديدتين بالفيروس

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وستقوم اللجنة الصحية في البلدية يوم غد باجراء الفحوصات لعدد من الاهالي الذين تم حجرهم منزليا، وكانوا قد خالطوا خلال فترة العيد ابن البلدة المقيم في بيروت، وهو محجور حاليا.
ودعت خلية الأزمة في بلدة ميس الجبل الى اجتماع طارئ يوم غد في مبنى البلدية، للبحث في الوضع الصحي الراهن واتخاذ سلسلة خطوات وتدابير في سبيل معالجة الاوضاع المستجدة.
واشار بيان البلدية الى “ضرورة الالتزام والتقيد بالارشادات والاجراءات الوقائية، والتنبه لخطورة وسرعة انتشار فيروس “كورونا” خصوصا في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها البلاد، فالوقاية حدها السبيل للنجاة، وتشكر الاهالي على تعاونهم”.
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