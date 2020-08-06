لبنان | معلومات خاصة لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن مسار التحقيق… أهالي المفقودين يفجّرون غضبهم بوجه نائب “حزب الله”

جال “صوت بيروت انترناشونال” في محيط انفجار مرفأ بيروت، ناقلاً المشهد المرّوع الذي نتج عن الانفجار الرهيب الذي قضى على مساحات كبيرة من العاصمة، متسبباً باستشهاد ما يزيد عن 160 شخصاً وجرح اكثر من خمسة آلآف.

وبحسب معلومات “صوت بيروت انترناشونال” عن مجريات التحقيق، فإن الفرضية المتعلقة بقيام عمال بصيانة وتلحيم قرب العنبر الذي حصل فيه الانفجار، مطروحة على الرغم من الاراء المختلفة منها، لاسيما وان الادلة لا تزال تجمع، وسط عمليات الانقاذ المستمرة، التي تربك اللجنة المحققة على الارض، كما انه وبحسب المعلومات الخاصة هناك معطيات تشير الى وجود طبقات عدة تحت المرفأ لجأ اليها عدد من المواطنين عند وقوع الانفجار، وبالتالي من الممكن العثور على عدد من المفقودين هناك.

وفي خبر سار لعائلات ثلاثة اشخاص بحسب المعطيات الخاصة، تم العثور على عسكري من الفوج الاول في منطقة الكارنتينا سالماً، اضافة الى فتاة كانت داخل المرفأ، كما تم انقاذ مواطناً من البحر.

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اهالي المفقودين في حالة من الغضب الشديد وقد فجروا غضبهم بنائب “حزب الله” امين شري الذي زار وسط بيروت، حيث اطلق الاهالي صرخات الالم والخوف على ابنائهم واقاربهم، معلنين عدم ثقتهم بالدولة وجميع مسؤوليها، مؤكدين على اصرارهم محاسبة كل مسؤول لاسيما من وضع المواد المتفجرة في المرفأ، حيث قالوا “نريد تعليق مشانق لكل من له يد بما حصل في بيروت”.

قريبة امين سعد الدين الزاهد الذي اعلن عن انقاذه من البحر اكدت لـ”صوت بيروت انترناشونال” انه حتى الساعة لا يعرفون مكانه، قائلة “عثر عليه بعد ساعة من الانفجار، من دون ان يطلعنا اي مسؤول عن مصيره”.

صرخات الاهالي عبّرت كذلك عن التقصير في عملية البحث عن المفقودين، وبأنه لم يتم وضع خيمة لهم من قبل الجيش الا لان الرئيس الفرنسي سيزور مكان الانفجار.