لبنان | قروض بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت من المصرف المركزي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 03:17 مساءً - والثاني هو تعميم وسيط حمل الرقم 566 وتضمن نسخة عن القرار الوسيط رقم 13255، موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. وفي ما يأتي نص القرارين:







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