لبنان | ماكرون من الجميزة: لست هنا لدعم النظام أو الدولة والمساعدات لن تكون مشروطة

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وقال “ماكرون أنا حزين وأشعر بالألم وسنقدم ما يلزم لبناء المنازل والمساعدات الطبية، أنا لست هنا لدعم النظام أو الدولة أو الحكومة وسأطلق مبادرة سياسية جديدة في إشارة للقاءات التي ستحصل في قصر الصنوبر اليوم”
وأضاف ماكرون “مرحلة ما الانفجار هي بداية عهد جديد”
وشدد ماكرون على التضامن مع الشعب اللبناني أولا ووقوف فرنسا مع الشعب اللبناني قائلا “المساعدات الفرنسية لن تكون مشروطة” وقال ” لا بد من تغيير النظام في لبنان، ولبنان بحاجة إلى تغيير”.
وأضاف الرئيس الفرنسي :”وسوف ننظم المساعدة الدولية كي تصل مباشرة الى الشعب اللبناني ولن تصل لأيدي الفاسيدين، وسوف اطلق مبادرة سياسية جديدة”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.