لبنان | ماكرون من الجميزة:” لا بد من تغيير النظام في لبنان”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشدد ماكرون على التضامن مع الشعب اللبناني أولا ووقوف فرنسا مع الشعب اللبناني قائلا “المساعدات الفرنسية لن تكون مشروطة” وقال ” لا بد من تغيير النظام في لبنان، ولبنان بحاجة إلى تغيير”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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