كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما “تغلق جميع المحال والمؤسسات العامة والخاصة في البلدة باستثناء الصيدليات والتعاونيات الغذائية. وطلبت من المواطنين التزام منازلهم، وعدم التجوال في البلدة، كنا يمنع منعا باتا الدخول اليها، او الخروج منها، بالاضافة الى التشدد باتخاذ إجراءات التعبئة العامة، وعدم المخالطة والحفاظ على التباعد الإجتماعي، حتى صدور نتائج فحوصات المخالطين للشخص المصاب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اغلاق بلدة زوطر الشرقية ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة ايام قابلة للتجديد إثر “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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