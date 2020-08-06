لبنان | سفارة المغرب: جسر جوي باتجاه بيروت بثماني طائرات للمساعدة الانسانية والطبية

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ستقيم، ابتداء من اليوم الخميس 06 آب 2020، ثماني (8) طائرات، (أربع طائرات عسكرية وأربع طائرات مدنية)، جسرا جويا في اتجاه بيروت، وستكون محملة كلها بمساعدات إنسانية وطبية لفائدة الشعب اللبناني”.
وقالت في بيان: “كما سيصل، في نفس الإطار، طاقم طبي عسكري، لإقامة مستشفى ميداني، لإسعاف المتضررين من الإنفجار المذكور أعلاه. وتتكون الشحنات من:
1- مائتان وخمسة وتسعون (295) طنا من المواد الغذائية الأساسية
2- عشرة (10) أطنان من الأدوية
3- عشرة (10) أطنان من الأدوات والمعدات الطبية
4- إحدى عشر (11) طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة حصريا بكوفيد 19”.
وختمت: “تنتهز سفارة المملكة ببيروت هذه المناسبة الأليمة لتتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة ولتعرب للبنان الشقيق عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة، في أقرب الآجال، داعية الله تعالى، للموتى بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.