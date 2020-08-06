لبنان | ماكرون من الجميزة: المساعدات ستكون على الأرض ولن توضع في أيدي الفساد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال خلال تفقده المباني والأضرار في الجميزة: “أنا هنا وسأقترح عقداً سياسياً جديداً بعد ظهر اليوم وسأعود في أيلول لمتابعته. وأضاف: “إن لم يستمع لي المسؤولون سيكون هناك مسؤولية أخرى من قبلي تجاه الشعب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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