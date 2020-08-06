كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بلغت الكمية المستلمة 8.271.881 ثمانية ملايين ومئتين وإحدى وسبعين ألفا وثمانماية وإحدى وثمانين ليترا من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات الوقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمن العام اشرف على عملية استلام وتوزيع المازوت من منشأتي طرابلس والزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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