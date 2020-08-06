لبنان | وزارة الصحة: 33 فحص PCR في دار حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت الفحوص بمتابعة من بلدية حاصبيا ولجنة كورونا في القضاء لمخالطين أساسيين من بلدتي حاصبيا والهبارية التي ظهر فيها حالة كورونا يوم أمس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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