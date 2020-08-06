لبنان | ماكرون من مطار بيروت: “لن نترككم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال ماكرون: “طالبنا طويلاً بالإصلاحات من خلال القطاع الكهربائي وغيره”. وأضاف: “لدينا عدد كبير من الجرحى ونحن قلقون على مصير البعض”. ولمن فقدوا أقرباء فرنسا، قال، “ستكون إلى جانبهم لأن هول الكارثة كبير جداً وسننظم الأمور لتكون المساعدة ميدانية”.

وتمنى ان يكون هناك مساعدة ميدانية لمساعدة اللبنانيين والمهم اليوم هي الوحدة بين فرنسا ولبنان.

وتابع: “إنها زيارتي الأولى بطريقة طارئة ونحن لن نترككم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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