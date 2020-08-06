لبنان | اللواء ريفي: لا ثقة بكل ما قيل وننتظر تحقيقا دوليا شفافا

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وأضاف في بيان:” في إيران طيران مجهول – معلوم يغير ويقصف منشآت حيوية ولا أحد يعلن عما يجري. الأكيد ليس “حزب الخضر” وليس “حزب البيئة” من أحضر هذه المتفجرات المدمِّرة الى لبنان”.

تابع:” في البداية قالوا إنها مفرقعات، ثم نيترات الأمونياك المصادرة .من له باع في التعاطي بهذه المادة في لبنان ؟ الدولة يفترض الا تخزِّن هذه المادة في مكان حيوي ويعج بالناس .اللهب والتفجير المتتابع يشير إلى أن المتفجرات متنوعة”.

وتساءل من يسيطر ويدير العنبر ؟ لماذا الصمت ؟ أين روايات المعنيين والرسميين ؟

بعض الذين طالبوا بالتحقيق الدولي تلقوا تهديدات من أبواق وجيش “حزب الله” الإلكتروني”.

وختم:” كاد المريب أن يقول خذوني لا ثقة بكل ما قيل لغاية الآن .ننتظر تحقيقا دوليا موضوعيا وشفافا”.