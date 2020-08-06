لبنان | بلدية برج البراجنة: ساهمنا في إطفاء الحرائق ورفع الأنقاض

وفي صبيحة اليوم الثاني (بدءا من الساعة السادسة صباحا)، وبتوجيهات من رئيس البلدية توجهت فرق الأشغال والكهرباء والزراعة والبيئة في بلدية برج البراجنة بإشراف مباشر من نائب رئيس البلدية الأستاذ زهير جلول بعديد يتجاوز الـ 50 من عمال ومتطوعين مع 5 آليات وتجهيزات للمساهمة في رفع الأنقاض وإزالة الردم فعملت هذه الفرق على رفع الردم والزجاج المنتشر على الطرقات والشوارع وإزالة النوافذ الآيلة للسقوط والتي كانت تشكل خطرا على السلامة العامة كما قام فريق بشطف بعض الطرق.

وأشرف رئيس البلدية عاطف منصور يرافقه كل من عضوي المجلس البلدي حسن السبع وعلي عثمان وفريق من شرطة البلدية على عمل عمال البلدية مثنيا على عملهم ومثمنا الدور الذي يقومون به في خدمة الأهالي في بيروت.

ولفت المكتب الاعلامي إلى أن “المناطق التي كان لنا شرف الخدمة فيها فهي ساحة الشهداء، زقاق البلاط والخندق الغميق”.

وختم: “حمى الله لبنان وحماكم”.