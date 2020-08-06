لبنان | مستوردو المواد الغذائية: لا أزمة أمن غذائي في الأفق

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وقد اكد مستوردو المواد الغذائية واصحاب السوبرماكت أن “البضائع الموجودة في المستودعات تكفي حاجات السوق اللبناني، ولا أزمة أمن غذائي في الأفق”، كما تم البحث في عدد من الخطوات التي تؤمن استمرارية استيراد المواد الغذائية أهمها تسريع آلية عملية الإستيراد وتأمين الدولار، بالإضافة لتسيير العمل في مرفأ بيروت جزئياً او العمل على خطة لتشغيل مرافئ حيوية اخرى لاستيعاب عملية الاستيراد.
في المقابل، شدد الوزير نعمه على ضرورة ضبط الأسعار في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب اللبناني.
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