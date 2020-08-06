لبنان | رئيس نقابة المطاعم: خسائر القطاع السياحي تقدر بأكثر من مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “خسائر القطاع السياحي تفوق المليار دولار من دمار وركام. والاغلى شهداء الاهمال والاستغباء والاستلشاق. فقدنا جنى العمر وانقضت على الامال والاحلام. السلطة تبكي كالتماسيح. سلطة بلاء وابتلاء واستيلاء. اصحاب الدولة ومجموعة علي بابا الى مزبلة التاريخ ومرفأ بيروت ذاهبون. فدقيقة واحدة وقت الانفجار توازي وتساوي ثلاثين سنة حرب حصلت”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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