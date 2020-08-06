لبنان | نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت نتائج فحوصات 4 آب على الشكل التالي: o رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

o رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

o رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

o رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

o رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

o رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

o رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

o رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

o رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

o رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج فحوصات 3 آب على الشكل التالي: Advertisements o رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

o رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 357 (جميعها سلبية)

o رحلة اديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

o رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

o رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

o رحلة استوكهولم : شركة WOL رقم 5504 (جميعها سلبية)

o رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

o رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

o رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

o رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

o رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

o رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوصات 2 آب على الشكل التالي: o رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان ايجابيتان)”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.