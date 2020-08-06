لبنان | مختار كفردبيان: انقذوا جو الياس عقيقي من تحت الأنقاض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشدد “على ان عملية البحث في هذه النقطة بالذات غير كافية، بطيئة وبدائية”، وقال:”نناشدكما بقوة أن تعطيا هذا الأمر عنايتكما الفورية والسريعة لأن الوقت ليس في صالح من يمكن أن يكون لهم أمل في الحياة من جديد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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