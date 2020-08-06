لبنان | خلية الأزمة في عين الذهب: للاستمرار باتخاذ الاجراءات الاحترازية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بدعم من شركة Skl السويدية وبالتعاون مع جامعة البلمند ومستشفى خلف الحبتور والصليب الأحمر اللبناني وخلية الازمة في بلدية عين الذهب، وبعد أن تم أخذ 10 عينات pcr للمخالطين من الدرجة الأولى (أهالي المصابين الاثنين) يوم الثلثاء، حيث تم نقلها الى مختبرات جامعة البلمند بواسطة الصليب الاحمر، جاءت النتيجة سلبية لكل العينات”.

وناشد أهالي البلدة وكل قرى وبلدات الجرد “الاستمرار باتخاذ الاجراءات الاحترازية، ومن المخالطين الإستمرار في الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوما، إذ أن إمكانية وجود الفيروس كبيرة وإن كانت النتيجة في البداية سلبية”.

وطلبت “التعاون مع البلدية والتزام الارشادات الوقائية وعدم الإستهتار بأي نوع من أنواع المخالطة الجسدية مع أي شخص مصاب أو مخالط لتخطي هذه الازمة”.