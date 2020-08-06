لبنان | ماكرون إلى لبنان… من المطار مباشرة إلى المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وستحط طائرة ماكرون في بيروت قرابة الساعة 9،00 ت غ (12،00 ت. غ.)، وسيكون الرئيس ميشال عون في استقباله. ويتوجه ماكرون مباشرة إلى المرفأ الذي شهد انفجارا هائلا حوّل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.