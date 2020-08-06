لبنان | المديرية العامة لأمن الدولة تنعى شهيدها العريف شربل عبدو متى

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وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 1996– صربا – قضاء كسروان، الوضع العائلي: عازب.
دخل السلك بتاريخ 2017 برتبة مأمور متمرن، ورقيّ لرتبة مأمور بتاريخ 2017.
– خدم في المراكز التالية : شعبة الشؤون الأمنية، مديرية جبل لبنان – مكتب كسروان، مديرية حماية الشخصيات، شعبة الخدمة والمعلومات، مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات -قسم المنشآت الحيوية – مكتب المرفأ.
– رقي لرتبة عريف وحاز على وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، ميدالية أمن الدولة بعد استشهاده يوم الثلاثاء 4 آب.
– نُقل الجثمان الساعة 9:00 من تاريخ 6 / 8 / 2020 من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى كنيسة سيدة المعونات الرعائية – زوق مكايل حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة 14:00 من تاريخه، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في المريجة – بعبدا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.