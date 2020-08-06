لبنان | إجراءات أمنية مشددة عند المرفأ حيث وقع الانفجار

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وفي هذا الإطار أشارت معلومات صحفية إلى ان الدخول الى المكان ممنوع لأي كان الا للمعنيين بالتحقيق وبالبحث عن المفقودين.
وفرض الجيش طوقاً أمنياً محكماً في محيط المرفأ ويتمّ تحويل السير ومنع السيارات من المرور ممّا يسبّب زحمة خانقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.