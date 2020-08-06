لبنان | إجراءات أمنية مشددة عند المرفأ حيث وقع الانفجار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وفي هذا الإطار أشارت معلومات صحفية إلى ان الدخول الى المكان ممنوع لأي كان الا للمعنيين بالتحقيق وبالبحث عن المفقودين.

وفرض الجيش طوقاً أمنياً محكماً في محيط المرفأ ويتمّ تحويل السير ومنع السيارات من المرور ممّا يسبّب زحمة خانقة.