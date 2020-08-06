- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ولفت الى ان “الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الاولويات، وما هو مطلوب اليوم اقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية”.
وأوضح أن “مجلس الوزراء أصر على الاقامة الجبرية كدليل على محاسبة المسؤولين، وكإشارة الى ان القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع”.
وعن ملف كورونا، تخوف حسن من ارتفاع في الاصابات في الايام العشرة المقبلة، لافتا الى ان “اسعاف الجرحى وفقدان مستلزمات الوقاية قد يكون أثر على عدد اصابات كورونا”، مؤكدا ان “جزءا من المستشفيات الميدانية سيخصص لاصابات كورونا”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة: 137 شهيداً وحوالى 5000 جريح حصيلة الانفجار حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.