لبنان | المتحدث باسم الخارجية التركية: نواصل دعم لبنان ليتخطى الأيام الصعبة

وقال: “شرعت تركيا في العمل على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، عقب الحادث المأسوي جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وفي هذا الإطار، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية التركية، ترسل تركيا إلى لبنان طاقم بحث وإنقاذ وطاقم الطوارئ الطبية، ومساعدات إنسانية طارئة، بما في ذلك أدوية ومستلزمات طبية، كما تخطط لإنشاء مستشفى ميداني، وذلك عبر وزارة الصحة التركية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” والهلال الأحمر التركي”.

أضاف: “نواصل تقديم كافة أشكال الدعم إلى لبنان الصديق والشقيق، آملين أن يتخطى لبنان هذه الأيام الصعبة بأقرب وقت ممكن من خلال التضامن والتعاون”.