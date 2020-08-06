لبنان | البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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وقال الفاتيكان في بيان الأربعاء، إن البابا (83 عاما) قام بزيارة كنيسة سانتا ماريا ماجيوري، القريبة من محطة روما الرئيسية.

وقام البابا بالفعل بالصلاة من أجل ضحايا الانفجارات صباح الأربعاء.

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وكانت حصيلة قتلى انفجار بيروت المدمر قد ارتفعت لتصل إلى 137 شخصا على الأقل بينما تخطى عدد المصابين 5 آلاف شخص، وفقا لأحدث حصيلة أعلنها وزير الصحة اللبناني حمد حسن الأربعاء.

وأحدث الانفجار أضرارا هائلة في المستشفيات وأدى إلى تحطم نوافذ الأبنية التي تبعد أميالا عن موقع الانفجار، حيث انتقلت موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار من الواجهة البحرية الصناعية إلى المناطق السكنية ومناطق التسوق في المدينة.

ووفقا للتقارير المحلية، فقد أدى الانفجار إلى تغيير خط الساحل في الميناء.