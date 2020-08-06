لبنان | الإليزيه: هدف زيارة الرئيس الفرنسي للبنان للقول إنه ليس وحيداً

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ويصل ماكرون اليوم إلى لبنان في زيارة سريعة جداً والتي ستدون لـ5 ساعات يلتقي فيها عدد من المسؤولين للاطلاع على الانفجار الذي هزّ قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

إلى ذلك، وفور وقوع الانفجار، لم تتردد فرنسا لمساعدة لبنان مادياً ومعنوياً إذ قدّمت عدد كبير من المساعدات.