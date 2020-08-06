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ويصل ماكرون اليوم إلى لبنان في زيارة سريعة جداً والتي ستدون لـ5 ساعات يلتقي فيها عدد من المسؤولين للاطلاع على الانفجار الذي هزّ قلب العاصمة اللبنانية بيروت.
إلى ذلك، وفور وقوع الانفجار، لم تتردد فرنسا لمساعدة لبنان مادياً ومعنوياً إذ قدّمت عدد كبير من المساعدات.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الإليزيه: هدف زيارة الرئيس الفرنسي للبنان للقول إنه ليس وحيداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.