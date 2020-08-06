لبنان | حاروف شيعت شهيدا سقط في انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تقدم موكب التشييع الذي انطلق من منزل ذوي الشهيد، حملة الاكاليل وسيارات الاسعاف، وشارك فيه أبناء البلدة، باتجاه الجبانة حيث أم المصلين الشيخ محمد أيوب ليوارى بعدها في الثرى في روضة البلدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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