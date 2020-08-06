لبنان | إدارة مرفأ طرابلس تطمئن: لن يكون هناك أزمة قمح

وسيعمل العمال على افراغها بالسرعة القصوى من دون أي عوائق، مع تأمين خدمات لوجستية متكاملة، ونقلها في ما بعد الى كل المناطق اللبنانية”.

وأكدت الإدارة أن “المرفأ خال تماما من أي مواد كيميائية أو مفرقعات نارية أو مواد خطرة، لأنه لا يستقبل في الاساس هذه المواد الخطرة”.