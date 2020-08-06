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وسيعمل العمال على افراغها بالسرعة القصوى من دون أي عوائق، مع تأمين خدمات لوجستية متكاملة، ونقلها في ما بعد الى كل المناطق اللبنانية”.
وأكدت الإدارة أن “المرفأ خال تماما من أي مواد كيميائية أو مفرقعات نارية أو مواد خطرة، لأنه لا يستقبل في الاساس هذه المواد الخطرة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إدارة مرفأ طرابلس تطمئن: لن يكون هناك أزمة قمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.