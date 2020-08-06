كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 07:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكتبت الوزيرة ليل الأربعاء الخميس على تويتر “المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس لقي حتفه في الكارثة الرهيبة في بيروت”. وأشادت بـ”عمله الكبير” الذي يشمل “ترميم مبان تراثيّة دمّرت” جراء الحرب في لبنان. وأضافت “فرنسا ولبنان متحدان في الحزن” على رحيله. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مهندس فرنسي شارك في مشاريع ترميم مبان دمّرتها الحرب شهيداً إثر انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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