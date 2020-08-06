لبنان | وصول طائرة مساعدات تركية إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 07:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتسلمها رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، في حضور سفير تركيا هاكان تشاكان هاكل على رأس وفد من السفارة ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن حسين محيدلي. وشكر اللواء خير لتركيا مساعداتها، مثنيا على “كل الدول التي سارعت إلى نجدة لبنان في الظروف الأليمة التي يمر بها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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