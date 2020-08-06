لبنان | الجزائر ترسل أربع طائرات وباخرة محملة مساعدات إنسانية إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان انها سترسل إلى لبنان أربع طائرات وباخرة تحمل مساعدات إنسانية وفرقا طبية ورجال إطفاء وأغذية ومواد بناء. وجاء في البيان “تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت”، وتحمل تلك الطائرات أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية ومواد طبية وصيدلانية ومواد غذائية وخيما وأغطية. كما ستُبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء ما تدمر في العاصمة اللبنانية جراء الانفجار الضخم الثلاثاء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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