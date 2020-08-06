لبنان | اليونيسف تعبّر عن قلقها من وجود اطفال بين ضحايا انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عبّرت يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قلقها بأن يكون هناك اطفال بين ضحايا انفجارات بيروت لافتة الى أن أولئك الذين نجوا يعانون من الهلع والصدمة. وأعلنت اليونيسف أنها تقوم بالتنسيق الوثيق مع السلطات والشركاء على الأرض للاستجابة للاحتياجات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.