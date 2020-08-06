لبنان | قيادة الجيش نعت الملازم كمال كفا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الملازم كمال كفا الذي استُشهد جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت يوم أمس. وفي ما يلي نبذة عن حياته: – من مواليد 2 /4/ 1980 ــــ دوير عدوية ــــ محافظة عكار.

– جنّد في الجيش اعتباراً من 31 /8 /2001، تطوع بصفة تلميذ رتيب بتاريخ 7 /11/ 2002.

– حائز وسامَي مكافحة الإرهاب والتقدير العسكري، وتنويه العماد قائد الجيش 7 مرات وتهنئته 11مرة.

– الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 7.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عين تنتا-عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد البلدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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