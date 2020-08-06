لبنان | قيادة الجيش : تسجيل 13 خرقاً جوياً اسرائيلياً معادياً للاراضي اللبنانية

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:”بتاريخ 4 /8 /2020 اعتبارا من الساعة 13.45 ولغاية 5 /8 /2020 الساعة 14.15 تم تسجيل /13/ خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق عاليه، الشوف، والجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما صدر عن القيادة البيان الآتي:”خرقت /6/ طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5 /8 /2020 اعتبارا من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 12.25 الأجواء اللبنانية ونفذت طيرنا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

واصدرت قيادة الجيش ايضا البيان الآتي:”خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 5 /8 /2020 الساعة 11.20، الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 15 دقيقة، وعملت على تصوير نقطة مراقبة تابعة للجيش في الجنوب ، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الداخل المحتل.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

بتاريخ 4 / 8 /2020 اعتبارا من الساعة 2.35 ولغاية 5 / 8 /2020 الساعة 00.35 تم تسجيل /22/ خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق البحر بين صور والناقورة، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.