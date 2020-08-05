لبنان | نائب رئيس شرطة دبي يتهم نصر الله بانفجار بيروت ويربطه بقضية اغتيال الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اتهم نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، ما دفع المجلس الأعلى للدفاع إلى اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان الحكومة حالة الطوارئ. حيث اشار خلفان، في صفحته على “تويتر” الى وجود رابط بين التفجير وموعد النطق بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: “إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري….فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله”، وأضاف “المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري… شغل عصابات”، لافتأ إلى انه “طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد…. لبنان ضحية إرهابي كبير اسمه حسن”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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