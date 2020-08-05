لبنان | دياب يرأس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماع لجنة التحقيق الإدارية بحضور: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، العميد نبيل عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، العقيد جان عواد ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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