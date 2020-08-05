لبنان | رئاسة مجلس الوزراء أعلنت الحداد العام وإقفال الإدارات و المؤسسات 3 أيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد العام على ارواح الشهداء الذين سقطوا جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت لذلك: – تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ 5/8/2020.

– تنكس الاعلام على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واالبديات وعلى جميع السفاراتا اللبنانية في الخارج.

– تعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الواقعة الاليمة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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