لبنان | نقابة المحامين في طرابلس تقفل أبوابها حداداً على شهداء لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي: “بعد إعلان مجلس الوزراء الحداد العام على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، والإقفال التام لمدة 3 أيام.

يعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس عن إقفال دار النقابة، إبتداء من صباح الخميس الواقع في 6/8/2020، حتى صباح يوم الإثنين الواقع في 10/8/2020.

كما يعلم المجلس الزميلات والزملاء المحامين ان هناك اقفالا تاما لجميع المحاكم خلال هذه المدة.