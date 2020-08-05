لبنان | نقابة المحامين في طرابلس تقفل أبوابها حداداً على شهداء لبنان

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صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي: “بعد إعلان مجلس الوزراء الحداد العام على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، والإقفال التام لمدة 3 أيام.
يعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس عن إقفال دار النقابة، إبتداء من صباح الخميس الواقع في 6/8/2020، حتى صباح يوم الإثنين الواقع في 10/8/2020.
كما يعلم المجلس الزميلات والزملاء المحامين ان هناك اقفالا تاما لجميع المحاكم خلال هذه المدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.