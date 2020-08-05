كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها حول فيوس كورونا في لبنان، تسجيل 355 إصابة جديدة بكورونا في الـ48 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 197 إصابة محلية و12 بين الوافدين يوم أمس، أمّا اليوم 134 إصابة محلية و 12 بين الوافدين. كما أعلنت تسجيل 3 وفيات بالفيروس أيضاً. الجدير ذكره أن وزارة الصحة، لم تصدر أمس الثلاثاء، بيانها اليومي، جرّاء الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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