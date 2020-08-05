لبنان | رئيس وزراء فرنسا زار سفارة لبنان في باريس معزياً بالضحايا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك زار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يرافقه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، السفير اللبناني في باريس رامي عدوان في دار السكن، وقدما التعازي للبنان باسم فرنسا حكومة وشعبا، ودون كاستيكس كلمة على كتاب التعزية. من جهة اخرى يواكب السفير عدوان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا الى لبنان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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