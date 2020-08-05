لبنان | وحدة ادارة الكوارث في قضاء صور تسجل 4 اصابات جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء : بأنه تم تسجيل اليوم 4 إصابات مثبتة ومؤكدة مخبريا ب covid-19 وهي حالات لمقيمين مخالطين.

والحالات المسجلة اليوم هي حصيلة العينات التي اجريت في بلدة طيردبا وهي جميعها من الدائرة الضيقة للمصاب .

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 294 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

149 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

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حالة وافدة من العراق

138حالة محلية (133 حالة من المخالطين ) بينها 28 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و4 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة)

وقد تماثل 146 منهم الى الشفاء بشكل تام

وقد قامت وزارة الصحة العامة ووحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور بإجراء 30 فحص PCR لمخالطين لمصاب في بلدة طيردبا وذلك بإشراف رئيس لجنة الصحة في الوحدة رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال وحضور رئيس البلدية الدكتور وئام زيدان.

حيث قام فريق من المتطوعين في مكتب الصحة المركزي لحركة أمل بأخذ العينات بالتعاون مع متطوعين من الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.

واكدت الوحدة في بيان “انها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة” .