كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري التعميم الآتي: “عملا بالمذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 26/2020 تاريخ 5/8/2020، تقفل جميع الإدارات العامة ومن بينها قصور العدل لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من تاريخ 5/8/2020”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضي رجا خوري: إقفال قصور العدل لـ 3 أيام اعتباراً من 5 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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