لبنان | مرتضى كلف فرق وزارة الزراعة اخذ عينات من المواد الغذائية بالمرفأ

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كلف وزير الزراعة عباس مرتضى بالتنسيق مع وزارة الدفاع، فرق الوزارة في الحجر الصحي لأخذ عينات من المواد الغذائية الموجودة في مرفأ بيروت من أجل اجراء الفحوصات اللازمة لها في مختبرات الوزارة للتأكد من صلاحيتها بعد الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت والضرر الذي لحق بمنشآت الوزارة هناك.
كما اوعز الى المختبرات التابعة للوزارة “فتح ابوابها على مدار الساعة، لإجراء الفحوصات المخبرية للبضائع التي جرى افراغها من المستودعات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرفأ، خوفا من أي تلف قد يكون لحق بالمواد الغذائية”.
ودعا مرتضى “أصحاب البضائع الى التواصل مع المعنيين في الوزارة لتسهيل خروج بضائعهم من المرفأ بأسرع وقت ممكن”.
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