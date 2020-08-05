لبنان | قيادة الجيش نعت الشهيدين المعاون جواد شيا والرقيب حسن طي

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:

• المعاون الشهيد جواد شيا:

– من مواليد 7 /8 /1989 – بدغان – قضاء عاليه: محافظة جبل لبنان.

– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 4 /12 /2009، ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 13 /9/ 2014.

– حائز تنويه العماد قائد الجيش مرتين وتهنئته 4 مرات.

– الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بدغان- عاليه حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00 في القاعة العامة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 7 و8 /8 /2020 ابتداء من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة لبلدة بدغان- عاليه.

• الرقيب الشهيد حسن طي:

– من مواليد 20 /2 /1978 – نيحا – محافظة بعلبك الهرمل.

– جنّد في الجيش اعتباراً من 28 /4/ 1998، مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 26 /8 /2006، ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 27/ 12 /2008.

– حائز على وسامَي مكافحة الإرهاب والتقدير العسكري، وتنويه العماد قائد الجيش 5 مرات وتهنئته 6 مرات.

– الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة النبي عثمان – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد الكائن في بلدة النبي عثمان – بعلبك.



