لبنان | قيادة الجيش نعت الشهيدين المعاون جواد شيا والرقيب حسن طي

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وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:
• المعاون الشهيد جواد شيا:
– من مواليد 7 /8 /1989 – بدغان – قضاء عاليه: محافظة جبل لبنان.
– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 4 /12 /2009، ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 13 /9/ 2014.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش مرتين وتهنئته 4 مرات.
– الوضع العائلي: عازب.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بدغان- عاليه حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00 في القاعة العامة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 7 و8 /8 /2020 ابتداء من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة لبلدة بدغان- عاليه.
• الرقيب الشهيد حسن طي:
– من مواليد 20 /2 /1978 – نيحا – محافظة بعلبك الهرمل.
– جنّد في الجيش اعتباراً من 28 /4/ 1998، مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 26 /8 /2006، ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 27/ 12 /2008.
– حائز على وسامَي مكافحة الإرهاب والتقدير العسكري، وتنويه العماد قائد الجيش 5 مرات وتهنئته 6 مرات.
– الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة النبي عثمان – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد الكائن في بلدة النبي عثمان – بعلبك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.